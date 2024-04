Città di Castello in cerca della salvezza | sfida cruciale contro il Pontevalleceppi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) CITTA’ DI- Dopo l’importante punto colto in extremisil Terni Fc, per la truppa di Antonio Armillei c’è un altro avversario sulla strada verso la, ildel tifernate Nicola Polverini che, a quota 40 punti, è salvo da qualche settimana. L’allenatore tifernate e la società non hanno perso ancora le speranze di salvarsi direttamente ma, oltre a vincere entrambe le partite restanti, Peluso e compagni dovrebbero sperare anche nei passi falsi altrui, leggasi Branca in particolare: ciò aumenta il rimpianto per i punti gettati alle ortiche qua e là ma soprattutto per aver perso lo sdiretto in casa qualche settimana fa. Per questa gara fondamentale l’allenatore tifernate recupererà la coppia centrale Cusanno-Tersini ma dovrà fare a meno di ben tre titolari: Pupo ...