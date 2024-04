Cinema - i sei attori rivelazione I Davidini alle giovani promesse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Emozionati, chi più chi meno; sicuramente tutti e consapevoli di aver ricevuto un regalo per il futuro e un pizzico di fiducia in più per affrontare con coraggio il percorso professionale che hanno intrapreso. E’ l’effetto dei "" (così ribattezzati affettuosamente) su Cecilia Bertozzi, Domenico Cuomo, Michele Eburnea, Leonardo Maltese, Fotinì Peluso e Yile Vianello, ledel, che hanno vinto la prima edizione del Premio David Rivelazioni Italiane–Italian Rising Stars, il riconoscimento voluto dall’ Accademia delitaliano con Fondazione sistema toscana per incoraggiare nuovi talenti e strettamente legato alla manifestazione "dei grandi". La consegna della statuette, appositamente realizzate da Bulgari, storico partner dei David di Donatello, è avvenuta ieri a ...