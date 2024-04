Cina | pubblicato primo atlante geologico lunare ad alta definizione al mondo

(Di domenica 21 aprile 2024) Pechino, 21 apr – (Xinhua) – Lahaoggi un set di atlanti geologici del globocon una scala di 1:2,5 milioni, ilcompleto addella Luna al, fornendo dati cartografici di base per la futura ricerca ed esplorazione lunari. Questo set di atlanti geologici, disponibile in cinese e in inglese, include l’del globoe le Mappe quadrangolari dell’della Luna, secondo l’Istituto di geochimica dell’Accademia cinese delle scienze (CAS). “L’della Luna e’ di grande importanza per studiare ...

Terracina , 12 aprile 2024 – È stato pubblicato il bando per la convenzione per l’affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle Spiagge libere del litorale comunale di Terracina ... (ilfaroonline)

F1, Carlos Sainz: “Sapevamo che in Cina avremmo fatto fatica, gli aggiornamenti servono per piste come questa” - Il quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è andato in archivio e per la Ferrari è il primo senza aver centrato la top-3. A Shanghai (Cina), dove il ...oasport

Maldive, via elle elezioni legislative 2024: una prova per gli equilibri regionali - Le Maldive votano alle elezioni parlamentari del 21 aprile 2024. Il voto è seguito da India e Cina e sarà cruciale per gli equilibri regionali.tag24

F1, Verstappen vince anche in Cina. Ferrari fuori dal podio: la classifica - Di seguito gli orari delle gare di Formula 1 per la stagione 2024 comunicati dalla FIA. Appuntamento per il gran premio della Cina che andrà in scena domenica 21 aprile, in programma alle 9:00 ore ...tag24