Cina | generazione energia - +2,8% a marzo

(Di domenica 21 aprile 2024) Pechino, 21 apr – (Xinhua) – La produzione didelle principali imprese di produzione di elettricita’ ine’ aumentata del 2,8% su base annua nel2024, come mostrato dai dati ufficiali. La produzione totale didi queste aziende ha raggiunto 747,7 miliardi di kilowattora lo scorso mese, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Una disaggregazione dei dati ha rivelato che la produzione disolare e’ aumentata del 15,8% su base annua, mentre quella dieolica e’ cresciuta del 16,8%. La produzione ditermica e idroelettrica e’ aumentata rispettivamente dello 0,5% e del 3,1% su base annua, secondo l’NBS. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina: lanciato nuovo satellite di telerilevamento - Xichang, 21 apr - (Xinhua) - La Cina ha lanciato oggi un razzo vettore Lunga Marcia-2D, collocando nello spazio un satellite di telerilevamento. Il razzo ...romadailynews

F1. Dove e quando guardare il GP della Cina 2024: orari TV diretta Sky e differita TV8 - Formula 1 - Il Circus è tornato in pista dopo una settimana di pausa dopo la gara in Giappone. L’attesa del ritorno in pista ha reso ancora più avvincente uno dei weekend di gara più amato dagli appassionati di F ...informazione