Ciclismo - Giro di Romandia 2024 | calendari - programma e orari della corsa

(Di domenica 21 aprile 2024) Martedì 23 aprile scatterà ildi. Saranno sei giorni intensi di gare, che porteranno i corridori fino a Vernier il 28 aprile. Si partirà quindi il 23 dalla Payerne-Payerne, un breve prologo di 2.28 km. La prima tappa sarà il 24 con i 165.7 km da Château d’Oex a Friburgo (start 13.30). La seconda partirà da Friburgo e porterà la carovana all’arrivo in salita di Les Marecottes (salita di 8 km al 7.3% con picchi di pendenza oltre il 10%). La terza tappa sarà la crono da Oron a Oron (15.5 km con start alle 14.10). La tappa più iconicamanifestazione è la quarta, la Saillon-Leysin (159.2 km con partenza alle 11.55), che vedrà il secondo arrivo in salita e dovrebbe decidere le sortiche si chiuderà con gli ultimi 150.8 km da ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2024: dove vederla in diretta tv e in streaming - La Liegi-Bastogne-Liegi 2024 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, per gli abbonati, a partire dalle 12:30, su Raisport, in chiaro, dalle 13.25 e su Rai 2, dalle 15. Sarà trasmessa in ...today

Giro D'italia: tutte - Il concerto della band italiana illuminerà una delle tappe più attese e dure della corsa rosa. E non finisce qui ...gazzetta

Remco Evenepoel verso il Tour de France: “Sempre meno dolore, a breve sui rulli” - La bruttissima caduta al Giro dei Paesi Baschi, che ha coinvolto tra gli altri Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel è ancora negli occhi di ...oasport