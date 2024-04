Ciclismo Esordienti Isabel Di Sciuva spacca il cronometro | vittoria al Pietrella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Bella prestazione dei giovani ciclisti brianzoli nel Trofeo Dino: unaindividuale che, ieri pomeriggio, si è svolta a Valmadrera in provincia di Lecco. Tra le donnesuccesso diDi, del GS Cicli Fiorin, che ha coperto la distanza di 2,8 chilometri in 3’51’’ anticipando le compagne di squadra Elisabetta Ricciardi di 6’’ e Anna Caccia di 13’’. Trionfo delle brianzole anche nella prova delle allieve con Nicoletta Berni (Cicli Fiorin) che ferma ilin 3’53’’ avendo ragione di Emma Colombo, seconda a 3’’ e di Michela Zucca di 4’’ entrambe della società ciclistica Cesano Maderno. Quarta Paola Zucca, quinta Rebecca Fiscarelli. Per quanto riguarda glidi secondo anno, bel quarto posto di Riccardo Dalola della ...