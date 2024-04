Ciclismo - alla Liegi non c’è storia | altra impresa di Pogacar

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 aprile 2024) Tadejin questa stagione non ha rivali.dello sloveno e secondamessa in bacheca. Ed ora il Giro d’Italia è davvero alle porte. Era il grande favorito per la vittoria finale, ma mai si sarebbe aspettato unacosì semplice Tadej. Il secondo successo in una delle classiche più importanti delper lo sloveno è arrivato in solitaria al termine di una giornata che lo ha visto dominatore assoluto. Tadejvince la sua seconda– Notizie.com – © AnsaSul secondo gradino del podio un sorprendente Romain Bardet, bravo nel finale a sorprendere diversi corridori e conquistare un risultato che forse nessuno si sarebbe aspettatovigilia. Terzo un ottimo van der Poel. ...