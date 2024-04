Ciao Maschio - una puntata da record per Nunzia De Girolamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) È andata in onda ieri sera, sabato 20 aprile, la secondastagionale di, programma condotto daDesu Rai 1 e arrivato ormai alla quarta stagione. Lache aveva come ospiti Walter Nudo, Tommaso Cerno e Roberto Farnesi e che approfondiva il tema dell'amore e delle sue regole, ha registrato il 13% di share medio con picchi di ascolti del 16,5%. Sono quasi 800.000, invece, i telespettatori che hanno seguito il programma. È, in termini di telespettatori, sul podio delle puntate più viste.