Chi sono i componenti della band Negramaro | nomi - vita privata e perché si sciolsero

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Iun gruppo pop rock italiano di grande successo. Lasi forma nel 2000 a Copertino, in provincia di Lecce. I membri: Giuliano Sangiorni (voce), Emanuele “Lele” Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Andrea “Andro” Mariano (pianoforte, tastiere), Andrea “Pupillo” De Rocco (campionatore) e Danilo Tasco (batteria). Guliano Sangiorni è nato il 24 gennaio del 1979 a Nardò, in provincia di Lecce. Emanuele Spedicato è nato a Veglie, in provincia di Lecce, il 26 ottobre del 1980. Degli altri membrinon abbiamo notizie biografiche. Il frontman del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha frequentato il liceo classico e in seguito la facoltà di Giurisprudenza. Il cantante ha poi abonato gli studi ...