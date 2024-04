Chi è Simone Annicchiarico - il figlio di Walter Chiari | La cocaina è stata una brutta storia per lui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024)è uno scrittore e conduttore televisivo conosciuto soprattutto per il programma Italia’s Got Talent. Nasce a Roma l’8 agosto del 1970 ed è ildie dell’attrice Alida Chelli. Sul fatto che il padrefosse definito un personaggio irregolare,rivela: “Questa cosa credo sia uscita dopo la sua morte, ho iniziato a leggere la definizione di genio irregolare proprio nel 1991. Però se ci pensi non esistono geni regolari: se sei regolare sei normale, ordinario, e quindi non un genio. Che non c’è niente di male, perché poi non è che lal’hanno fatta solo i geni, l’abbiamo fatta tutti insieme. Ma se uno dice che uno è un genio, ...