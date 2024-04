Che siano i social per la Gen Z o i siti di incontri per i Millennial e Gen X e Boomer - tutte le generazioni ricorrono al virtuale per fare nuove conoscenze

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 aprile 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Che c’è di meglio deiper…izzare? I ragazzi della Gen Z, gli attuali ventenni, non ci pensano proprio a utilizzare id’per avviare una relazione sentimentale. E così, i classici Ok Cupid, ma anche lo stesso Tinder, noto per consentire relazioni anche occasionali, subiscono un inedito crollo verticale degli utenti. A frequentarli sono ormai i, o su di lì. Ed è questo forse il dato più interessante. Già, perché i più giovani, nativi digitali, ma anche nativi proprio deimedia più diffusi, da Facebook a Instagram a TikTok, è normale che trovino in questi stessi spazi il luogo migliore per approcciare. Sappiamo tutti come si fa, no? Basta mettere un like sotto la foto del ...