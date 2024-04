"Che sfida il rilancio delle Terme. Nuova formula per riaprire l'hotel"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Una leggenda di epoca medioevale narra di un bue malato che, lasciato libero dal suo padrone, si abbeverò alle acque che sgorgano dal Monte Sassocardo ritornando alla stalla completamente guarito. Sebbene le acque termali di Porretta nei secoli non abbiano perso le loro proprietà terapeutiche, dal 2000 in poi la gestione degli stabilimenti è sempre stata travagliata, tanto da essere passata anche per una procedura fallimentare, e dall’aprile del 2022 il testimone è passato nelle mani del Gruppo Monti Salute Più che passo dopo passo ne ha avviato il. "La nostra presenza a Porretta è unamolto impegnativa – a parlare è il professor Antonio Monti, direttore scientifico del gruppo – sia per le aspettative che il territorio ripone nel complesso termale, sia per la necessità di essere al passo con i tempi. Noi abbiamo una esperienza ...