Charlotte Brontë | Jane Eyre - spirito libero in un’epoca di catene

(Di domenica 21 aprile 2024) «Non sono un uccello; e non c’è rete che possa intrappolarmi: sono una creatura umana libera, con una libera volontà, che ora esercito lasciandovi.». Aè bastata una sola frase per far tremare secoli di luoghi comuni legati al ruolo della donna. A pronunciarla è, protagonista dell’omonimo romanzo di formazione, capolavoro della scrittrice inglese. Un messaggio in apparenza ovvio, ma assolutamente rivoluzionario in un periodo storico in cui l’autoaffermazione della donna era ancora un miraggio. Pubblicato nel 1847, in piena età vittoriana, il libro è l’opera prima di Charlotte, terza di sei figli e membro, insieme ad Anne (Agnes Grey) ed Emily (Wuthering Heights/ Cime Tempestose) , del trio più famoso della letteratura internazionale, le sorelle Brontë. Personaggio centrale della vicenda, la giovane ...