Cesena - faccia a faccia con la rivale Torres | Sarà una sfida che ci farà crescere ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) di Daniele Zandoli Finalmente il big match, quello che in Sardegna hanno sognato per mesi interi, nell’illusione di poter tentare il sorpasso.sono state le due formazioni che hanno tenuto alto l’interesse nel girone B per quasi tutta la stagione col loro duello rusticano. Poi i sardi si sono dimostrati terrestri mentre il Cavalluccio ha continuato a vincere e per loro non c’è stato nulla da fare. Ora i punti di vantaggio per i romagnoli sono ben 19, la promozione è già abbondantemente in tasca ed oggi giocano solo per i record. Non da eguagliare, ma da battere. Mimmo Toscano gongola, si gode il momento e chiede ai suoi di fare altrettanto. "È stato un grande duello, non ci aspettavamo che la nostra maggiore concorrente fosse la– dice –. Pensavamo a ben altri nomi, a società blasonate di cui il girone è ...