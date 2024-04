C' era una volta la Maserati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) Il futuro del glorioso marchio, secondo la proprietà Stellantis, dovrebbe essere elettrico. Intanto, però, la produzione è in picchiata e gli impianti vengono chiusi. Il primo dicembre 2024 saranno 110 anni da quando Alfieri, con gli altri due fratelli Ernesto ed Ettore, si misero ad abbellire e truccare le Isotta Fraschini in uno scantinato della periferia di Bologna. Dodici anni dopo la prima, battezzata con il loro cognome, scendeva in pista. Sul «muso» il simbolo creato dal quarto fratello, Mario, che alle chiavi inglesi aveva preferito i pennelli: il Tridente del Nettuno della fontana del Giambologna di piazza Maggiore. Ecco: ora il rischio è che tutto questo anneghi nell’oblio, travolto dalla corrente elettrica. La- hanno deciso ai vertici di Stellantis, con Carlos Tavares a disporre e John Elkann ad acconsentire - sarà una ...