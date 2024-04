Centrato due 5+1 al Superenalotto: vinti 322mila euro - Per la mancanza del 6, il montepremi per il SuperEnalotto continua a crescere, raggiungendo una cifra da capogiro di 93,6 milioni di euro per il prossimo concorso. Questo jackpot da record non fa che ...today

Superenalotto, centrati due 5+ da 322mila euro: ecco dove e la combinazione vincente - Nessun '6' ma due 5+ al concorso del Superenalotto di oggi. A ognuno dei vincitori sono assegnati 322.004,05 euro. Ecco la combinazione vincente: 26, 34, 40, 53, 60, 68, Numero Jolly ...ilmessaggero