C’è più violenza Misure utili ma insufficienti

(Di domenica 21 aprile 2024) A un anno dall’omicidio di Barbara Capovani, i numeri delle violenze contro gli operatori sanitari non accennano a diminuire. In Toscana, secondo i dati dell’Osservatorio Regionale, nel 2020 sono state registrate 752 aggressioni di cui 191 fisiche; nel 2021 il numero è aumentato a 817 con 226 aggressioni fisiche. Sono 1258 quelle del 2022 di cui 323 fisiche, con conseguenti 193 denunce per infortuni. Molto più seria la situazione nei primi 6 mesi del 2023 (ultimi dati certificati), in cui si sono registrati 1027 atti die ben 223 fisica. Numeri spaventosi, se si pensa anche che nell’ultimo triennio in Italia i casi di aggressioni ai medici sono stati circa 6.000, con un’incidenza del 41% rispetto ai lavoratori dell’industria e dei servizi: di queste il 9% è in Toscana e le vittime principali sono le donne, aggredite nel 70% dei casi. "Questi sono dati ...