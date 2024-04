CASO SCURATI - SERGIO | VOGLIONO DISTRUGGERE LA RA - CHI HA SBAGLIATO DEVE PAGARE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 21 aprile 2024) Qui viene giù tutto! L’amministratore delegato Rai, Roberto, ha appreso delcome tutti noi, dal post social di Serena Bortone. All’oscuro totale della vicenda e della cancellazione del previsto monologo di Antoniosu Rai3,si è sfogato in un’intervista rilasciata a La Stampa. “Da settimane la Rai è vittima quotidiana di una guerra politica con l’obiettivo di distruggerla”. Secondo l’amareggiato“quello che è accaduto non può finire qui”. Inoltre ha annunciato che in Rai “saranno presi provvedimenti drastici”. E ancora: “È surreale come sia potuto accadere, è necessario approfondire e dare risposte”. “Chi ha”, prosegue. “Nessuno mi ha informato. Ho ...