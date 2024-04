Caso Scurati - il precedente di Terranova | Anche il mio monologo non andò in onda su Rai3 – Il suo testo sulle cariche sugli studenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Ora spuntaun. Non è la prima volta che unscritto per andare innella trasmissione di‘Che sarà‘ condotta da Serena Bortone viene poi tolto dalla scaletta. All’indomani dell’esplosione del, la scrittrice Nadiaracconta in un’intervista a il manifesto cheil suo discorso scritto dopo le manganellate della poliziain corteo a Pisa per la Palestina non è mai andato in. Era inizio marzo scorso: “La redazione mi aveva invitata a scrivere un, che io stessa avrei dovuto leggere – ha spiegato– L’ho fatto, ma ilnon è stato reputato ...