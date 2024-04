Casertana a Giugliano per confermare il buon momento Mister Cangelosi | Consapevoli nostra forza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 21 aprile 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Meno 180 minuti al termine della regolar season, poi saranno sono scontri diretti. Laci arriva forte del quarto posto (rigettato il reclamo del Taranto sui quattro punti di penalizzazione inferti dalla Lega per irregolarità amministrative) e con le idee chiare. Al De Cristofaro si affrontano i padroni di casa delsettimi in classifica per la prima volta nella storia in lotta nei play off per la serie B e la, quarta. Uno scontro che fa ritornare indietro nel tempo di più di quarant’anni, in serie D, sui campi in terra battura e tantaagonistica. Oggi la gara appare ben diversa, ma è sempre un derby. “Siamo alle battute finali della stagione – ha dettoalla stampa nel consueto prematch – sarà una gara ...