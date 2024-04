Caro Scurati - una cosa è la propaganda e un’altra la storia E la Rai non è una sede di partito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 aprile 2024), il problema non è il contenuto ma la forma. Ed è un problema molto serio, che va oltre le legittime contestazioni di ordine economico che le sono state mosse. Perché i soldi che lei avrebbe intascato dal servizio pubblico, sono di tutti, anche di quelli che la pensano molto diversamente da lei sulla politica e sulla. Il problema non è il testo che si era preparato a recitare dietro lauto compenso, in quella che sarebbe stata l’ennesima invettiva pubblica contro il presidente del consiglio, il governo e tutto il mondo politico e culturale della destra, che Giorgia Meloni legittimamente rappresenta, essendo espressione di un voto libero e democratico. Il problema è il mezzo. Come sa, il “monologo” è una parola composta dal greco monos, che significa “unico”, e logos, “discorso”. È un discorso tenuto da una sola ...