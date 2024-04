Carminati resta libero | andrà ai servizi sociali E ora anche Buzzi spera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Il procedimento Mondo di mezzo sembra non avere mai fine. A quasi dieci anni dagli arresti, uno tra i principali protagonisti di quella vicenda, Massimo, ha ottenuto l'affidamento in prova ai. L'ex appartenente dei Nar per la vicenda ribattezzata mediaticamente «Mafia Capitale» (in cui la Procura di Roma contestava alle due associazioni criminali pure il carattere mafioso che è stato definitivamente escluso dagli stessi ermellini nel 2019) deve scontare ancora tre anni e due mesi di reclusione. Lasso di tempo che è frutto del processo d'appello bis, ordinato dalla stessa Cassazione dopo aver sconfessato l'ipotesi accusatoria, in cui le toghe hanno inflitto dieci anni ae del periodo che ha già trascorso in carcere. A questa pena se ne aggiunge un'altra a otto mesi per una vicenda ...