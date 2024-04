Carlo ha il cancro - condizioni di salute del Re | l’appoggio al monarca dopo il gesto di Meghan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 aprile 2024) La casa reale inglese sta vivendo un vero e proprio periodo nero. Infatti sia ReIII che Kate Middleton, principessa del Galles, hanno annunciato al mondo di essere affetti da tumore e stanno ricevendo tutte le cure del caso. A differenza della nuova, ilcontinua, in ogni caso, a mostrarsi in pubblico anche se ha diminuito, ovviamente, i suoi impegni ufficiali. A sostituirlo, sua sorella Anna, la moglie Camilla e Sophie di Edimburgo. Lontani, invece, come usuale negli ultimi anni, il figlio Harry e la nuoraMarkle che continuano a vivere la loro vita oltreoceano. Il secondogenito del sovrano è volato in Inghilterra appena appresa la notizia ma la sua visita è stata piuttosto breve. A breve, però, Harry dovrebbe tornare in patria per gli Invictus Games e molti si chiedono se il Principe porterà con sé la moglie e i ...