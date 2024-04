Cardo e Decumano Patto per cura e pulizia con la parrocchia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) È stato rinnovato fino al 2027 ildi collaborazione con ladi Sant’Eusebio per ladelpresenti tra via Settembrini e parte di via Risorgimento. Laaveva già "adottato" nel 2021 le antiche vie romane per garantirne lae lada rifiuti e fogliame in accordo con Nord Milano Ambiente. Sono cinque attualmente gli addetti dall’ufficio U.E.P.E. (Uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna) che prestano "servizio" per il bene comune. "In questo caso parliamo di un luogo particolarmente significativo per la presenza della Chiesetta di Sant’Eusebio, che risale al periodo tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII, molto amata dai cinisellesi" commenta l’assessore alla Cultura e ...