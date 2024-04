Cardinale | Voglio vincere Il Milan ha margini di crescita straordinari

Insieme al patron del Milan Gerry Cardinale , ospite del Business Forum organizzato a Londra dal Financial Times c’era anche Zlatan Ibrahimovic ,... (calciomercato)

Alla vigilia del derby contro l`Inter in programma domani sera alle 20.45, il proprietario del Milan Gerry Cardinalde ha rilasciato un`intervista... (calciomercato)

MILAN - Cardinale: "Non ho intenzione di vendere, Voglio costruire una realtà vincente” - Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha ribadito come la sua intenzione sia quella di non vendere la società rossonera. Queste dichiarazi ...napolimagazine

Cardinale: 'Non Voglio vendere il Milan, sono appena arrivato' - Alla vigilia del derby contro l`Inter in programma domani sera alle 20.45, il proprietario del Milan Gerry Cardinalde ha rilasciato un`intervista a Il Sole 24 Ore.calciomercato

Il Cardinale censurato a Bruxelles: "Come i nazisti" - Il Cardinale Müller ha accettato di partecipare all'evento proprio ... La mossa di Kir si è rivelata un boomerang per chi voleva impedire a Müller e agli altri relatori di esprimere la loro opinione e ...ilgiornale