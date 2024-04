Cardinale | Milan di RedBird Non vendo Ho un obiettivo E su Elliott…

In casa Milan tiene banco il toto-allenatore . Il portoghese Paulo Fonseca (ex Roma) del Lille è il nome nuovo (LEGGI QUI) tra i profili valutati... (calciomercato)

In casa Milan tiene banco il toto-allenatore . Il portoghese Paulo Fonseca (ex Roma) del Lille è il nome nuovo (LEGGI QUI) tra i profili valutati... (calciomercato)

Le strade del Milan e quelle di Pioli sarebbero pronte a separarsi: Cardinale è in arrivo a Milan o per parlare del futuro Le strade del Milan e quelle di Pioli sarebbero pronte a separarsi: ... (calcionews24)

Prossimo allenatore Milan, non solo Lopetegui sulla lista: Ibrahimovic vuole due ex compagni - L'ex calciatore rossonero, ora dentro il consiglio d'amministrazione, ha scelto i suoi due nomi per il futuro della panchina del Milan.spaziomilan

Milan, l’allenatore sempre più vicino: “È il primo della lista” - Il Milan sembra orientato a puntare su questo allenatore per il dopo Pioli. Dialoghi in corso ormai da tempo con questo tecnico.milanlive

Milan, é scontro totale: Ibrahimovic ha chiesto Conte e Maldini - Visualizzazioni: 985 Milan, non serve fare troppi giri di parole, ma è scontro totale nella dirigenza. Vedremo qui di seguito i dettagli. Ora lo possiamo dire, è scontro totale tra Zlatan Ibrahimovic ...calciostyle