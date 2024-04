Cardinale a Milano nel giorno di Milan-Inter | ha un incontro non banale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Gerry, patron del, si trova ae domani assisterà a. Ma prima del derby, che può assegnare lo scudetto ai nerazzurri, ha due attività in agenda. A, patron del Diavolo, si trova ae domani sarà allo stadio per assistere a. Il patron americano avrà delle attività in agenda prima della serata a San Siro, dove i nerazzurri potranno vincere lo scudetto. Secondo il giornalista di Relevo, Matteo Moretto,dovrà discuterenamente il tema allenatore alcon Pioli sulla graticola e sia la questione stadio. A tal proposito, in mattinata ...