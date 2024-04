Carceri - condizione dei detenuti | Antigone presenta il rapporto | Nodo alla gola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 aprile 2024) Domani lunedì 22 aprile, a partire dalle ore 10.00, presso la sede dell’Associazione Stampa Romana, Piazza della Torretta 36, Roma, si terrà lazione di “. XXdisulle condizioni di detenzione”. “Ad oggi, dall’inizio dell’anno, i suicidi nelleitaliane – si legge in una nota di– sono 29. Un numero drammatico, con un tasso di suicidi così alto che, se si confermasse anche nel prosieguo dell’anno, porterebbe il totale delle persone che si sono tolte la vita in una galera del paese ben oltre le 85 morti registrare nel 2022 (l’anno finora con più suicidi in carcere). La maggior parte di chi decide di togliersi la vita in carcere lo fa impiccandosi, con un...