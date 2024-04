Caravella Tricolore a Il Tempo Cerno | La voce del popolo sia la più forte - tutti i premiati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Nel giorno del Natale di Roma, domenica 21 aprile, nei saloni della Fondazione di An in via della Scrofa sono stati consegnati i premi «». Tra icon il prestigioso riconoscimento nazionale anche Il, rappresentato dal direttore Tommmaso, in occasione degli 80 anni dalla fondazione del quotidiano. Giunto all'XI edizione, il premio è andato al Secolo d'Italia nel 70esimo anniversario dalla fondazione, a Bruno Vespa per l'attività pluriennale di scrittore, giornalista e conduttore e autore televisivo, allo scrittore e saggista Claudio Togna, membro del Cda del Parco Archeologico del Colosseo, all'avvocato Salvatore Sfrecola per l'attività di magistrato della Corte dei conti del Lazio, a Hoara Borselli, opinionista politica e giornalista d'inchiesta, ad Antonio ...