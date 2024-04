Cannavaro dice che un giorno allenerà il Napoli Per ora - fors - si prende l’Udinese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 aprile 2024)sta pensando di esonerare Cioffi, le decisione arriverà in giornata. La società ha contattato a sorpresa Fabio, che se dovesse accettare le condizioni provoste, avrebbe la meglio sulla concorrenza. Udinese, ci sono anche Semplici e Stramaccioni Lo scrive Gianluca Di Marzio: La sconfitta contro il Verona potrebbe costare l’esonero a Gabriele Cioffi. Dopo le riflessioni della notte,sembra decisa per il cambio di allenatore in vista delle ultime giornate di campionato. Al momento, i primi due profili considerati per sostituire Cioffi sulla panchina bianconera sono Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni: con quest’ultimo ci sono stati i primi contatti. Da valutare se l’operazione sara fattibile, anche per via di altre collaborazioni di diverso genere in atto per Stramaccioni. Avviati, a sorpresa, i primi ...