Cannavaro - debutto surreale | comincerà da tecnico dell'Udinese al 71esimo minuto

SOUSA, Candidato a succedere Palladino. È a Monza - C'è anche Paulo Sousa sugli spalti dell'U-Power Stadium a vedere Monza-Atalanta. Lo riporta TMW, spiegando come non sia la prima volta che il tecnico portoghese viene avvistato al seguito dei ...firenzeviola

UDINESE, Via Cioffi. A tentare la salvezza sarà Cannavaro - Cambio della guardia in casa Udinese. Come riporta TMW, una volta ufficializzato l'esonero di Gabriele Cioffi, a prendere in mano la squadra friulana sarà Fabio Cannavaro. L'ex difensore, che da ...firenzeviola

Da De Rossi a De Rossi, Cannavaro debutterà contro l'ex compagno - Fabio Cannavaro debutterà sulla panchina dell'Udinese contro la Roma dell'amico De Rossi, già incontrato in Serie B nella scorsa stagione ...gianlucadimarzio