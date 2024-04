Cani silenziosi che non abbaiano | le razze più diffuse

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 21 aprile 2024) Una delle caratteristiche che distingue un cane è sicuramente il suo latrato. Tuttavia, esistonochedi più eche nonquasi per niente. Premettendo che abbaiare è naturale, per certi quattro zampe è un gesto meno preponderante che per altri. Esistono, ovvero che non? Una prima risposta che si può fornire a questa domanda riguarda, sicuramente, il fatto che esistono esemplari più vivaci e altri più discreti e poi esistonocon un latrato più intenso e insistente e altre con un verso più leggero e a tratti impercettibile. Tale caratteristica non è definita dalla stazza del quattro zampe o dalle sue origini, ma piuttosto dall’indole che (anche se approssimativamente) ...