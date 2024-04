(Di domenica 21 aprile 2024) Caninediti dettagli ai suoi fan del suointrefa. Le dichiarazioni via social Candaormai é il protagonista di numerose serie e fiction di gran successo. Il giovane attore é diventato anno dopo anno un punto di riferimento per tante generazioni ma soprattutto un volto noto nel mondo della televisione. Negli ultimiCan é stato scelto per intraprendere nuovi ruoli spaziando tra un set e l’altro. Leggi anche L’Isola dei Famosi, la delusione di Maitè: il motivo e la decisione Le dichiarazioni delvia social…con un inedito post su Instagram hato: “Quando ho deciso di venire in...

Viola come il mare 2, la nuova stagione della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, sta per tornare in TV e in streaming : ecco tutto quello che sappiamo sulle date di inizio. A più di un anno di ... (movieplayer)

Dopo tre anni di rinvii inizieranno il 22 aprile le riprese dell'attesissima serie " Sandokan ", che avrà come protagonista l'attore turco Can Yaman . In attesa dell'uscita, Yaman e sarà dal 3 maggio ... (ilgiornale)

Can Yaman, tre anni fa il suo arrivo in Italia. L’attore racconta la verità - Can Yaman, l’attore racconta inediti dettagli ai suoi fan del suo arrivo in Italia tre anni fa. Le dichiarazioni via social ...361magazine

Viola come il mare: torna il duo Yaman-Chillemi per un'avventura mozzafiato tra misteri e passioni! - Palermo si tinge di giallo e rosa con il ritorno di 'Viola come il mare', la fiction che ha conquistato il pubblico la scorsa stagione. Preparatevi a un nuovo vortice di emozioni, intrighi e colpi di ...fai.informazione

Yaman e Chillemi sulle terrazze di Palermo, quando parte Viola come il mare 2| VIDEO - La serie tv Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi sta per tornare. La fiction ambientata a Palermo, in onda in prima serata su Canale 5, riparte a un anno e mezzo di distanza dalla pri ...mondopalermo