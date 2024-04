Cambierebbe tutto | minaccia atomica dall' Iran - la profezia di Fabbri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) "Per ora sembrano esibizioni di muscoli. Il peggio deve ancora venire?": così Massimo Gramellini ha coinvolto Darionella discussione sulle possibili evoluzioni del conflitto in Medio Oriente e delle tensioni tra Israele e. Il direttore della rivista di geopolitica "Domino" ha rotto gli indugi e ha risposto: "Dobbiamo stabilire che cos'è il peggio. Se intendiamo una guerra diretta tra Israele e l'adesso, è improbabile ma non impossibile. Tuttavia, non conviene né agli israeliani né agliiani ingaggiare una guerra diretta e prolungata", ha spiegato. A quel punto il conduttore di In altre parole, il programma del sabato sera di La7, ha attirato l'attenzione con una cartina. "Vediamo l'attacco su Damasco e il contrattacco dell'", ha detto l'analista, riassumendo i fatti degli ...