Calzona conferma che chi nasce sergente non può fare il generale

(Di domenica 21 aprile 2024) Cesare – Caro Guido bruttissima sconfitta del Napoli che ha giocato (???) la peggior partita dell’anno. Prestazione imbarazzante con difesa disastrosa e attacco inesistente senza un tiro in porta. I giocatori dell’Empoli hanno mostrato una maggiore aggressività e arrivavano sempre in anticipo sulle seconde palle. Ma la cosa sconvolgente è che mentre gli azzurri empolesi sembravano giocarsi una finale di Champions, i calciatori del Napoli sembravano giocare la partitella di allenamento del giovedì. Guido – Nicola mi è sembrato abbia preparato inizialmente la partita sul punto debole del Napoli cioè le palle alte e infatti ha schierato come centravanti Cerri molto alto e forte di testa. La strategia pagava con cross alti al centro della difesa del Napoli con il gol iniziale dello stesso Cerri e altri pericoli. Come al solito difesa imbarazzante del Napoli con i soliti centrali ...