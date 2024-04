Calciomercato Juve - Giuntoli stravolge il centrocampo | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 aprile 2024)vuolere il: laRabiot-McKennie e i nomi per il futurovuolere il: laRabiot-McKennie e i nomi per il futuro. Ecco quanto scrive Tuttosport:RABIOT E MCKENNIE – «Rabiot è in scadenza di contratto, per esempio, e la seconda stretta di mano