Calcio Serie D C’è la Pro - la Folgore decide chi andrà su

(Di domenica 21 aprile 2024) A Verano siun pezzo di campionato perché ospite dellaCaratese questo pomeriggio alle 15 c’è la Pro Palazzolo. I bresciani sono in lotta per il primato del girone B più avvincente degli ultimi anni con quattro squadre nel breve volgere di tre punti quando alla fine mancano solo tre giornate. Peccato non ci sia lache nel girone di ritorno – quando tutto è cambiato a livello tecnico – ha dimostrato di poter stare lì con le migliori; ora è in lotta per l’ottavo posto con il Villa Valle. La Pro è terza a meno 2 dalla capolista Caldiero, in mezzo c’è il Piacenza. Attenzione ai bresciani che hanno vinto cinque delle ultime sei gare disputate, l’unico ko a Casatenovo potrebbe costare loro il primato. I brianzoli recentemente hanno un po’ frenato, la vittoria manca da tre turni ma promettono battaglia. Dirige il ...

Trasferta impegnativa per il Ravenna Women , ormai retrocesso in C, che oggi alle 14 affronta a Noceto il Parma , terza forza del campionato assieme al Cesena. Le ducali trascinate anche dai gol di ... (sport.quotidiano)

Martina Calcio – Barletta: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Martina Calcio-Barletta di domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di campionato Serie D ...calciomagazine

Serie B, Venezia e Como vincono in trasferta e rosicchiano punti al Parma nella giornata dei pareggi - Ricorderemo la trentaquattresima giornata in Serie B perché il fattore campo è stato inesistente, con il bilancio complessivo di 7 pareggi e 3 vittorie tutte in trasferta. Due di ...ilgazzettino

Serie B: i risultati della 34^ giornata. Vincono Como e Venezia, pari Cremonese - Sette pareggi nella 34^ giornata di Serie B, la paura di non perdere inizia a serpeggiare tra le squadre, ed un punto alla fine è meglio che niente. Il Venezia vince in rimonta a Lecco anche grazie al ...sportpaper