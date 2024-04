Calcio | Gullit - ' Pioli ha fatto gran lavoro al Mila - non so se a fine corsa in rossonero' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Madrid, 21 apr. (Adnkronos) - "? Haun, ma ha bisogno di soldi, perchè anche quando hai una squadra che ha vinto poi devi ancora comprare giocatori per mantenere il livello. E' questa la difficoltà, perchè non li hai tutti questi soldi. però per me haun. Sembra sia a? Non lo so, però io vedo che hacon iln un. Se è gusto cambiare? Non lo so". Così l'ex olandese deln, Ruudi in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana tra cui l'Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid, in merito al futuro di Stefano ...