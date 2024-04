Calcio femminile | il Milan vince ancora in Serie A Pareggio inutile per Pomigliano

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilnon si ferma più. Le rossonere hanno infatti trovato la quinta vittoria consecutiva strapazzando la Sampdoria nel quarto turno della poule salvezza del Campionato diA 2023-2024 di, salendo a quota 32 punti e sorpassando, seppur virtualmente, anche il Sassuolo e l’Inter, gravitanti nel gruppo scudetto. Un match cominciato in salita quello della compagine lombarda, abile a fronteggiare le blucerchiate, molto gagliarde soprattutto nei primi venti minuti di gioco. Dopo aver sfiorato per almeno due volte il vantaggio le liguri scendono però di colpi, subendo così la crescita delle avversarie che, rendendosi pericolose in più occasioni, trovano il vantaggio allo scadere della prima frazione grazie a Domping, la quale dribbla tutta la difesa, portiere Tampieri compreso, appoggiando la sfera a ...

festa del Tricolore rinviata per la Roma nel campionato di Serie A di Calcio femminile . Giornata di Poule Scudetto in questo sabato 20 aprile e le possibilità per la formazione allenata da ... (oasport)

Rugby femminile, la Benetton Treviso domina il Neapolis Campania e vince il Trofeo Plate - Si è disputata a Campi Bisenzio, Firenze, la finale del Trofeo Plate della Coppa Conference 2023-2024 di rugby femminile e in campo sono scese la Neapolis ...oasport

Napoli e Pomigliano si dividono la posta in palio, il derby femminile termina in parità - Arcangeli apre le marcature, Banusic aggancia il pareggio: il derby tra Napoli e Pomigliano non va oltre l’1-1. Le due squadre tornano a muovere la classifica, con le azzurre - reduci dal ko contro il ...napolitoday

Niente da fare per il TikiTaka Francavilla in Finale: la Coppa Italia va al Bitonto - Le pugliesi del coach pescarese Gianluca Marzuoli, che in semifinale avevano eliminato il Montesilvano, si sono imposte in rimonta per 7-3 ...chietitoday