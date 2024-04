Cade a terra e viene attaccata dai suoi cani | amputate le braccia a una 83enne

(Di domenica 21 aprile 2024)in casa esbranata dai. È quanto accaduto, sabato 20 aprile, a una donna di 83 anni di Mortise che poi è stata trasportata all’ospedale di Padova dal personale del 118, dove ha subìto l’amputazione dell’intero arto superiore destro e dell’avambraccio sinistro. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Come riportato dai giornali locali l’anziana era da sola in casa, dove vive con la figlia e i nipoti, e stava pulendo il pavimento della cucina quando alla porta si è presentata la postina. Non è chiaro se sia inciampata su uno degli attrezzi per le pulizie o su uno deianimali, ma la donna è caduta aed è statada cinque deisette, tutti AmStaff e ...

