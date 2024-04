c | momenti di reale connessione e socialità alla Design Week

(Di domenica 21 aprile 2024) Heineken e Bodega hanno scelto la Milanoper condurre un esperimento sociale di cui si parlerà a lungo. Il marchio di birra internazionale e il famoso brand curator di moda,e controcultura americano, hanno presentato una limited edition collab dedicataGen Z e al tema del digital detox. Due giorni di live entertainment e DJ set a favore didiper far scoprire ai giovani che la vita sociale può essere vissuta in modo più gratificante quando ci sono meno distrazioni sui loro telefoni. Da qui l’idea dell’agenzia creativa LePub di lanciare The Boring Phone, serie limitata di ‘dumbphones’ in 5 mila pezzi, specificamente progettati per avere capacità tecnologiche ridotte, creata per incoraggiare ...

Juventus Next Gen – Fermana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Juventus Next Gen - Fermana di Domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie C, Giron ...calciomagazine

Cgil e Uil in piazza a Roma, Landini: “Qui il Paese reale, il mondo del lavoro non ce la fa più. Governo vuole comandare, non ci fermeremo” - "Il mondo del lavoro che tiene in piedi questo Paese non ce la fa più, ha un problema salariale grande quanto una casa, un livello di precarietà inaccettabile. E si continua a morire" ...ilfattoquotidiano