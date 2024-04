Buso non basta al Lecco La C è sempre più vicina

(Di domenica 21 aprile 2024)illude il, poi Pohjanpalo e Busio lo riportano alla realtà e lo avno alla serie C. Contro la terza forza del campionato ilha giocato una signora partita ma alla fine il ko lo lascia ultimo della classe, a -10 dai playout quando mancano 4 giornate dal termine. Una condanna, o quasi, alla retrocessione in C. La cronaca. Micidiale contropiede dei blucelesti al 22’,prende palla sulla sinistra, fa fuori Svoboda, si accentra e con un gran tiro a giro segna il bellissimo gol dell’1-0. Al 45’ Novakovich si trova solo davanti a Joronen ma manda a lato. Il Venezia la ribalta nella ripresa: su angolo il bomber della serie B Pohajanpalo punisce un’uscita errata di Melgrati e firma l’1-0. Dal limite Busio segna il 2-1 dal limite. Espulso Celjak al 33’.Fulvio ...

Nel teatro Pedrazzoli di Fabbrico, comune della pianura Padana dove la 'ndrangheta ha scorrazzato per decenni e ancora non demorde, due protagonisti del contrasto alle attività e alle organizzazioni

La «coscienza imprenditoriale dei luoghi» nella battaglia europea per tornare a giocare un ruolo nell'industria mondiale - L'annuale assemblea di Asimpre, l'associazione delle impresedi Rezzato, ci ricorda che i (meta)distretti non sono morti, anzi, lottano insieme a noi