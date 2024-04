Buon compleanno Toninho Cerezo - Jula de Palma…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024)de Palma, Remo Venturi, Wandisa Guida, Paolo Pucci, Eraldo Pizzo, Vincenzo Paglia, Ariedo Braida, Francesco Schittulli, Silvano Moffa, Gianfranco Matteoli, Ilaria Capua, Michela Montevecchi, Marco Donadel, Mirko Valdifiori… Oggi 21 aprile compiono gli anni: Piero Fiorelli (101 anni), linguista, storico; Remo Venturi, pilota moto;de Palma, cantante; Riccardo Campa, filosofo; Wandisa Guida, attrice; Paolo Pucci, ex pallanotista, nuotatore; Gianfranco Girotti, vescovo; Eraldo Pizzo, ex pallanotista; Luciano Nanni, saggista; Cicci Santucci, trombettista, compositore; Vittorio Sindoni, regista, sceneggiatore; Dino Mazza, politico; Livia Pomodoro, giurista; Giacomo Lanzetti, vescovo; Paolo Bergamo, ex arbitro di calcio; Vincenzo Paglia, ...