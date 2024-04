Budanov catturato dai russi Ma Kiev | Una menzogna creata con il deepfake da Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 aprile 2023 - La guerra anche sui social. Il Centro per le comunicazioni strategiche del governo ucraino (Spravdi) ha smentito oggi una notizia diffusa dai cosiddetti 'z-warriors' del Cremlino secondo cui il capo dei servizi segreti militari di(Gur), Kyrylo, sarebbe statodall'esercito russo. "'Il capo del Gurè statodallaa'. Non è vero", scrive il Centro su Telegram: è "una bugia". Spravdi ricorda poi che già nell'ottobre 2023 "i propagandisti"avevano annunciato la cattura di. "La propaganda ha utilizzato la tecnologiacon il volto del capo della Central Intelligence Agency per creare questa", prosegue il messaggio. ...