Brumotti derubato della sua bici in centro a Milano - scassinato il suo van

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 La telecamera e lacletta, che rappresentano Vittorio, sono state rubate. Il furgone dell’inviato di Striscia la Notizia è stato aperto e svuotato in un parcheggio sorvegliato nel cuore di. La notizia è stata data proprio da Striscia la notizia, annunciando un servizio che andrà in onda nei prossimi giorni sul tg satirico di Canale 5. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: STRISCIA LA NOTIZIA,RISCHIA IL LINCIAGGIO A NAPOLI: “MI SONO SALVATO COSÌ” SUV MOLLATO IN STRADA CON LE 4 FRECCE,PIZZICA CHIARA FERRAGNI: “HA PESTATO UN’ALTRA MER**NA” VIDEO Il furto è avvenuto nel pomeriggio del venerdì 19 aprile in un parcheggio sorvegliato e dotato di telecamere, vicino a piazza Duomo.era nella zona per ...