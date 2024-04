Briefing quotidiano | Il cibo è medicina

(Di domenica 21 aprile 2024) Applicazioni dell’intelligenza artificiale allaUno strumento di intelligenza artificiale (AI) potrebbe aiutare a identificare le origini dei tumori metastatici, consentendo una diagnosi più preci su base delle somiglianze tra le cellule tumorali. Questo approccio potrebbe ridurre la necessità di test invasivi e personalizzare i trattamenti in base alle esigenze. Controversie politiche sulle origini del coronavirus Le udienze pubbliche sulle origini del coronavirus hanno evidenziato la polarizzazione politica negli Stati Uniti. Le accuse circa presunte influenze indebite sugli editori scientifici hanno scatenato polemiche tra i partiti, mettendo in discussione la fiducia nella scienza. Origini del caffè Coffea arabica Una ricerca L'articolo proviene da News Nosh.

Aborto, il richiamo della Commissione europea: «Le misure dell'Italia non rientrano nel Pnrr» - «Le misure sull’aborto non hanno nessun legame con il Pnrr ». Poche parole quelle pronunciate dalla portavoce della Commissione europea a proposito della norma inserita per iniziativa di FdI nel decre ...roma.corriere

Scontro politico sull'aborto. Bruxelles bacchetta l'Italia: "Fondi ai pro-life fuori dal Pnrr" - 'Le misure dell’Italia sull’aborto non rientrano nel Pnrr'. La portavoce della Commissione europea per gli affari economici Veerle Nuyts lo dice a Bruxelles nel Briefing quotidiano con la stampa, una ...informazione

La Ue bacchetta l'Italia: l'aborto non c'entra con il Pnrr - Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli Affari economici, Veerle Nuyts, nel Briefing quotidiano con la stampa ...agi