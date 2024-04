Bradisismo | due forti scosse non mancano al consueto appuntamento domenicale

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di domenica 21 aprile 2024) Come la scorsa domenica anche oggi, domenica 21 aprile, i Campi Flegrei sono svegliati da due. Non si sconoscono ancora epicentri e magnitudo. Seguono aggiornamenti. LEGGI ANCHE: Attenzione alle informazioni che provengono da chi non vive il territorio Il Blog di Giò.