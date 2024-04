Bradisismo | due forti scosse non mancano al consueto appuntamento domenicale

(Di domenica 21 aprile 2024) Come la scorsa domenica anche oggi, domenica 21 aprile, i Campi Flegrei sono svegliati da due. Non si sconoscono ancora epicentri e magnitudo. Seguono aggiornamenti. LEGGI ANCHE: Attenzione alle informazioni che provengono da chi non vive il territorio Il Blog di Giò.

L’emozione di Crosetto: "Racconti più forti dei libri: nazifascismo da condannare" - Il ministro: "Non c’è nulla come le testimonianze per far capire cosa è stata la guerra". Platea scossa dall’esperienza di monsignor Giovannetti e Giuseppa Corneli quel 29 giugno.

Il vulcanologo Mastrolorenzo boccia lo stadio a Bagnoli: «Va costruito a venti chilometri da Pozzuoli» (AreaNapoli) - Il vulcanologo spiega perché non è pensabile costruire il nuovo stadio del Napoli a Bagnoli e in zone sismiche ...

