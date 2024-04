Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 aprile 2024) Il governo ha confermato ile questo è arrivato anche. Andiamo a vedere nei dettaglile. Tra i diversipresenti per gli italiani c’è anche quello dedicato alle. E, come riportato da Il Messaggero, si è deciso di inserirlo. Si tratta di un beneficio perle lavoratrici a tempo indeterminato che hanno due o più figli.importante per il– cityrumors.it – foto PixbayPer loro sono previsti degli sgravibusta paga di maggio: l’azzeramento dei contributi Ivs della retribuzione fino ...