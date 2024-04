Tra le misure un nuovo scudo erariale per i funzionari della pubblica amministrazione e la rottamazione quater (ilsole24ore)

Il governo pone l’attenzione sul bonus di 500 euro destinato ai Ragazzi di 18 anni, ora noto come ‘ Carta della Cultura Giovani ’. Questo nuovo incentivo non è soltanto un cambio ... (notizie)

Bonus giovani, come ottenere 500 euro e cosa ci puoi comprare - La 18App sostituita da due nuove card: ecco a chi spettano e come ottenere la Carta cultura giovani e la Carta del merito ...ilgiornale

Bonus 18 anni 2024, come richiedere i 500 euro e come usarli - Il governo ha confermato anche per il 2024 il Bonus 18 anni, denominato 'Carta della cultura giovani', pari alla cifra di 500 euro: cosa c'è da sapere ...2anews

Bonus mamme, aumenti fino a 150 euro al mese: da maggio sgravio a chi lavora nella Pa - Dopo una serie di rinvii, arriva il Bonus mamme nella Pa. Le lavoratrici a tempo indeterminato del pubblico impiego, con due o più figli, riceveranno i soldi dello sgravio (arretrati ...ilgazzettino